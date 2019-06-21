شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال استعدادات المنتخب.. و«الداخلية» تعلن قائمة «المحظورات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد استاد القاهرة الدولى، مساء اليوم، افتتاح البطولة الـ32 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بحضور نخبة من كبار الشخصيات السياسية والرياضية.

وأنهى المنتخب الوطنى استعداده لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوى، وشدد خافيير أجيرى، المدير الفنى للفريق، على أن المباراة ستكون صعبة أمام منافس قوى، لكنه أكد أنهم يعملون على إسعاد الجمهور ويسعون للفوز باللقب الإفريقى.

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وتبدأ مراسم افتتاح البطولة الساعة الثامنة مساء باستعراض المنتخبات الـ24 المشاركة، وسط عروض ليزر على أرضية الاستاد بأعلام الدول، ثم يلقى رئيس اللجنة المنظمة كلمة قصيرة، ثم كلمة لأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى، يعلن بعدها الرئيس السيسى الافتتاح الرسمى للبطولة، ثم ينطلق الحفل الفنى لمدة 20 دقيقة، بعدها تبدأ مباراة الافتتاح بين منتخبى مصر وزيمبابوى.

وتَقرَّر فتح أبواب الاستاد لحضور الحفل والمباراة الافتتاحية من 1 ظهرًا حتى 6.30 مساءً، وبعدها يتم إغلاق الأبواب، وحظرت وزارة الداخلية على المشجعين حمل أى أشياء أو آلات ضارة، ومنها الولاعات وأقلام الليزر والاسبراى والـ«باور بنك» والهواتف المحمولة المغلقة والشواحن والبطاريات الجافة وأجهزة الريموت كنترول، ويُسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة فى أطباق «فويل».

وقالت الوزارة، فى بيان، إنه تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد أى مظاهر شغب أو احتكاك لتطبيق القانون حيالها وبكل حسم. وجهزت الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها أجهزة الكشف عن بطاقة المشجع ومطابقتها مع التذكرة، وتستعين الشركة لأول مرة بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ، كما تستخدم طائرات «درونز» للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين، حيث يمكن تحديد موقع أى مشجع وتحركاته بدءًا من دخوله حتى خروجه من الاستاد.

واطمأن وزيرا الاتصالات والرياضة على آخر الاستعدادات والأعمال التنفيذية الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاستادات الـ6 التى تستضيف البطولة، ومنها استاد القاهرة.