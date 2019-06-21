شكرا لقرائتكم خبر عن سر انتشار الدلافين فى «مرسى علم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد شوقى، الباحث البيئى المتخصص فى البيولوجيا الحيوية، عن السبب العلمى لمشاهدة أعداد ومجموعات كبيرة من الدلافين الدوارة فى منطقتى شعاب سطايح وصمداى فى محمية وادى الجمال فى مرسى علم فى البحر الأحمر، بقوله إنها تبحث عن مكان للولادة الآمنة، لافتاً إلى تشكيل مجموعات من الدلافين الذكور الضخمة لحماية الإناث من هجمات أسماك القرش.

وقدم شوقى، فى دراسة حقلية عن البيئة البحرية فى مرسى علم، عدة نصائح لحماية الدلافين الدوارة خلال موسم التكاثر والحمل من أخطار الغطاسين، موضحاً أنه أثناء السباحة مع الدلافين يتم مشاهدة الإناث ذات بطون كبيرة بسبب الحمل، وخلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر.

وطالب، كل الغطاسين وقائدى المراكب السياحية بالحرص على عدم مطاردة الدلافين، وعدم إزعاجها لأنها تبحث عن غذائها فى الليل.