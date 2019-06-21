شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يعتمد نتيجة دبلومي الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،، أمس، نتيجة امتحان دبلومي الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 50%. وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء ‏الامتحان بلغ 5 آلاف و21 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب ‏الناجحين 2524 طالب وطالبة بنسبة 50.26%. جدير بالذكر أن امتحان الخط العربي للدور الثاني سيُعقد خلال الفترة ‏من 27/7/2019 إلي 8/8/2019.

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