شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا بصوت حكيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت شركة «سينرجى»، برئاسة المنتج تامر مرسي، عن الأغنية الرسمية لبطولة كاس الأمم الأفريقية، وذلك قبل انطلاق البطولة بساعات، وتألق حكيم في الأغنية الدعائية الرسمية للبطولة بجانب المطربة الإيفوراية دوبيه، لاسيما أن الأغنية مترجمة بأكثر من لغة.
أغنية «متجمعين» إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبدالجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج ياسر سامي، ومدير التصوير وائل درويش بتقنيات عالمية، وستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها.
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