شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالهيئة الوطنية للإعلام: الدولة بالكامل تقف وراء إنجاح بطولة الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج الكبير شكري أبوعميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الدولة بالكامل والقيادة السياسية تقف وراء إنجاح بطولة الأمم الإفريقية.

وأشار «أبوعميرة»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، إلى أن أي مباراة تقام على أرض مصر تذاع على التليفزيون الأرضي لها وفقًا للاتفاقيات الدولية.

وأضاف أنهم عملوا على تطوير البنية التحتية حتى تكون صورة القنوات الأرضية بالنظام الرقمي ونظام الـHD، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تعمل على ذلك منذ 3 أشهر بدعم من الدولة.