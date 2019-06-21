شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» توقع اتفاقية بث بطولة كأس الأمم الإفريقية مع اتحاد الكرة واللجنة المنظمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحضور أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وقّع حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخميس، اتفاقية بث فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية أرضيًا على قناة «تايم سبورت» مع اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، واللجنة المنظمة للبطولة.
وفي سياق متصل، أنهت الهيئة الوطنية للإعلام كل استعداداتها للقيام بالتغطية الإعلامية لكل فعاليات البطولة، بدءًا من الغد من بث للمباريات ونقل تفاعلات جماهير الكرة المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.
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