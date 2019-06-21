شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» يطلق موقعًا إلكترونيًا لمعرفة مدى استحقاق الترقية أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية في أول يوليو، ترسيخًا لقيم الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة.

كما يمكن للموظف من خلال الموقع معرفة المستوى الوظيفي المسكن عليه في 2/11/2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يحتوي الموقع على الضوابط العامة للترقية وكذلك الموانع التي تحول دون الترقي.

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ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكل الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجاري.

وأنشأ الجهاز هذا التطبيق لمساعدة كل الموظفين وكذلك الجهات الحكومية المختلفة على تطبيق قرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الخاص بالترقية بمرور المدد البينية.

يذكر أن الدكتور صالح الشيخ كلف باختبار وتطبيق المنظومة على موظفي ديوان الجهاز للتأكد من جاهزيتها قبل إطلاقها للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وتُمَكِّن موظفي الجهاز من معرفة موقفهم من الترقية بكل يسر ونجاح.