طلب إحاطة لتوفير أماكن لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالأندية ومراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن عدم وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، سواء كانت التجهيزات المتعلقة بعدم وجود ألعاب وأماكن مخصصة لهم، واتاحة الفرصة لمشاركتهم الرياضية.

وأضافت "البطران"، في بيان الخميس، أن مداخل ومخارج مراكز الشباب والأندية غير ملائمة لحاجة ذوي الاعاقات الحركية، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن أماكن تحتضنهم في الإجازات الصيفية ليفجرون طاقاتهم الابداعية بها، لاسيما انهم يتعرضون لضغوط نفسية وعصبية بسبب عدم توفير مثل هذه الأماكن.

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وتابعت: "ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بالإهتمام من قبل القيادة السياسية وهناك العديد يتمتعون بإنجازات عالمية ومحلية، لذا فلابد من تذليل كافة العقبات وإتاحة مشاركتهم في الأنشطة الرياضية، وتهيئة المناخ المناسب لممارسة نشاطاتهم الرياضية بسهولة".

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أخذ خطوات سريعة نحو تهيئة المراكز والأندية الرياضية لتلائم احتياجاتهم، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم، وتحقيقاً لأهداف التنمية في مصر بخطة 2030.

فضلًا عن صدور العديد من القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وآخرهم قانون رقم 10 لسنة 2018، التي تكفل هذه الحقوق التي تجعلهم يشعرون باهتمام الدولة لهم، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.