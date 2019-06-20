قطار يدهس شخصًا في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه تحت عجلات قطار في منطقة منيل شيحه بالحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، مساء الخميس.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور مركز شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص في منطقة الحوامدية.

التحريات الأولية تشير إلى أنه أثناء مرور المتوفى من على شريط السكة الحديد بمنطقة منيل شيحه صدمه قطار تصادف مروره، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.