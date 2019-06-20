"المعارضات" تُجدد حبس عاطل انتحل صفة مستشار إعلامي للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بانتحال صفة مستشار إعلامي؛ للنصب على المواطنين بزعم قدرته على تعيين أبنائهم في الوظائف الحكومية، مقابل مبالغ مالية طائلة.

البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام حاصل على بكالوريوس إعلام "له معلومات جنائية" -مقيم بشارع فيصل بالجيزة، وله محل إقامة آخر بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، بانتحال صفة مستشار إعلامي بجهات حكومية وصحفي بإحدى الصحف، ومُعد برامج ببعض القنوات الفضائية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية، عقب إيهامهم بأنه على صلة بكبار المسئولين بالدولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزته 2 كارنيه بصورته أحدهما مُعد ومُقدم برامج والآخر صحفي بإحدى الصحف "مزورين"، وتبين أن برفقته أحد الأشخاص -مُقيم بمحافظة الدقهلية، وبسؤال الأخير قرر بتحصل المتهم منه على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية منذ أكثر من عام إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ.

وأفادت تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم ليس عضوًا بنقابة الصحفيين، وأنه ادعى عمله بمنصب مستشار إعلامي لبعض الجهات الحكومية الكبرى، واستولى على مئات آلاف الجنيهات من ضحاياه.