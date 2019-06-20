مصر | سحل وبلطجة وإهانة.. مآساة "أرملة" للحصول على حقوقها من نقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سحل وبلطجة وإهانة.. مآساة "أرملة" للحصول على حقوقها من نقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أنا أرملة محامى".. هكذا بدأت الأستاذة صباح معوض، أولى كلماتها، لتروى مآساتها داخل نقابة المحامين، والتى بدأت بوفاة زوجها منذ مايقرب من 3 أعوام، لتبدأ رحلة المعاناة داخل أروقة النقابة، بعدما رفض نقيب المحامين سامح عاشور بتقيديها بالنقابة بعد حصولها على ليسانس الحقوق "تعليم مفتوح" من جامعة القاهرة، ومن هنا قامت الخصومة القانونية بينهما، ليتم عرقلة جميع أوراقها ومستحقاتها ليست كطالبة بتقييدها فقط، ولكن كأرملة محامى أيضآ، وقامت برفع العديد من القضايا التى حكمت لها المحكمة فيها، ولكن دون تنفيذ يذكر على حد قولها، بالإضافة الى أنها واجهت صعوبة فى صرف معاش زوجها والمستحقات العلاجية لتقوم بعلاج ابنتها المريضة.

وتابعت: سأبتدي كلماتي عن ابنتى التى أسعى لصرف بطاقة علاجية لها دون جدوى، وذهبت عدة مرات لصرفها داخل النقابة، وواجهت صعوبات كثيرة ولم يتم صرفها لي في نهاية الأمر، إلا أن قام الاستاذ أحمد عبد الجواد عضو النقابة بالتعدي بالضرب أثناء قيامى بالتحدث الى أحد الموظفين داخل مكتب الإدارة العلاجية بالنقابة، بالإضافة إلى أنه أحدث إصابات بجسدى، دون مبرر وفوجئت أنهم قاموا برفض إعطائي إذن بصرف البطاقة العلاجية لابنتى، مع العلم أنها كانت المرة الخامسة التي أذهب فيها الى النقابة لمحاولة صرف تلك البطاقة، ولكنى فوجئت بتعطيل إجراءات صرفها، وحتى الأن لم أستطع صرف بطاقة العلاج، مع العلم أنى شرحت لهم حالة ابنتى التى تعانى من حالة إعياء شديد لعدم توقيع الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة عليها حتى الآن.

خصومة مع نقيب المحامين

تستكمل صباح شكواها قائلة: "بدأت الخصومة بينى وبين سامح عاشور نقيب المحامين منذ مايقرب من عامين عندما حصلت على ليسانس الحقوق من الجامعة المفتوحة، وذهبت بأوراقى لتقيدي في نقابة المحامين، وفور قيام الأخير برفض قبولى جملة وتفصيلآ قمت بدورى برفع 16410 وقد صدر الحكم فيها بتقيدى بالنقابة، ولم يتم تنفيذ الحكم، فقمت برفع دعوى لعدم تنفيذ الحكم القضائى، وتم الحكم عليه بعامين، وبمجرد عمله للاستئناف، تم رفض الدعوى لعدم قيامى باللجوء الى الطريق الذى رسمه القانون، لمقاضاة نقيب المحامين وهو أن يتوجه من يريد مقاضاة المحامين الى المجلس الأعلى للقضاء طالبآ رفع الحصانة القضائية عنه، حيث أن النقيب يتمتع بنفس الحصانة القضائية للسادة رؤساء محاكم الاستئناف وفقآ لمواد قانون المحاماة، ولذلك تم رفض الدعوى فى الاستئناف لعدم قيام المجلس الأعلى بالموافقة على رفع الحصانة عن نقيب المحامين لاستكمال إجراءات محاكمته، وقمت برفع دعوى ثانية قام القضاء بإصدار حكم بتقييدي فى النقابة وتغريم النقيب خمسين ألف جنيه، وقمت برفع دعوى ثالثة قمت بإتهامه بالبلطجة، وذلك لأن المادة تنص على أنه اذا رفض شخص تنفيذ الحكم القضائي يصبح بلطجى بالقانون، ومازالت تلك الدعوى الى الأن سارية، ومن هنا قام الأستاذ أحمد عبد الجواد بالتعدي بالضرب.

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عضو نقابة المحامين يتعدى بالضرب على "صباح"

بعد لحظات من توقف صباح عن البكاء، استكملت: "كانت نجلتى قد وصلت لمرحلة حرجة من الإعياء الشديد، وكان لابد من إجراء فحوصات طبية لها، ولم أكن أملك ثمنا لتلك الفحوصات فقمت بالذهاب فى أحد الأيام الى النقابة لمحاولة صرف العلاج للمرة الخامسة داخل إدارة العلاج، ولكنهم كالعادة، قاموا بالرفض تلك المرة أيضآ وعندما قمت بالإصرار على معرفة عدم صرف العلاج، فوجئت بالأستاذ أحمد عبد الجواد عضو النقابة بعد صعوده درجات السلم، بتعديه علي بالضرب المبرح الذى أفقدنى توازنى، ليس ذلك فقط ولكنه قام بسبى وشتمى وإهانتي أمام جميع العاملين بالنقابة، فقمت بتحرير محضر 3735 جنح قصر النيل ضده والذى لم يتخذ فيه إجراء حتى الأن، ولم يتم صرف مستحقاتى العلاجية بعد كل هذه الإهانة التى تعرضت إليها.

مناشدة إلى رئيس الجمهورية

وتابعت: جئت الى هنا لكى أناشد رئيس الجمهورية، لقد رفضوا إعطائى العلاج حتى الآن، وقالوا إنهم لديهم تعليمات من نقيب المحامين شخصيآ بذلك، وذلك بسبب الخصومة التى بيننا، لم يستطيعوا التفريق بينى وبين ابنتى.. إنني أرملة محامى وله بنت تستحق العلاج، وتستحق مساعدة نقابة المحامين لها، ولم أعلم حتى الآن كيف تؤخذ الطفلة المريضة بذنب والدتها إذا كان لوالدتها ذنب.. أحصل على معاش زوجى والذى يقدر بـ 270 جنيهآ، وبعد واقعة الضرب تمت زيادته الى 350 جنيها، وعندما أذهب لأخذ مستحقاتى من النقابة يتم التعامل معى بهذا الأسلوب المشين، وناشدت المجلس القومي للمرأة والذى تجاهلنى بدوره، وأريد أن يقوم رئيس الجمهورية بإغاثتى أنا وابنتى.