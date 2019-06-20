أخبار مصر | مصر للطيران تقدم تسهيلات للمنتخبات والجماهير الإفريقية والعربية لمشاهدة أمم إفريقيا

في إطار استعدادات مصر للطيران لأستقبال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 كونها الناقل الرسمي للبطولة من خلال تقديم كافة تسهيلات السفر للمنتخبات والجماهير الأفريقية والعربية ، ومن منطلق حرصها على مشاركة عملائها في مختلف المناسبات الكروية ستحتفل مصر للطيران مع عملائها المسافرين يوم الجمعة 21يونيه علي متن طائرات الدريملاينر الجديدة B787-9 المزودة بخدمة الانترنت اثناء الطيران بافتتاح البطولة الأفريقية من خلال منحهم باقة انترنت مجانية للاستمتاع بمشاهدة كواليس حفل افتتاح البطولة الإفريقية والمباراة الافتتاحية لمنتخب مصر ونتائجها عبر الصفحة الرسمية لمصر للطيران علي الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث المختلفة وذلك علي متن طائرات الدريملاينر فقط التي تقلع من مطار القاهرة الدولي في هذا التوقيت .

كان الدكتور طارق كمال رئيس لجنة المراسم ببطولة أمم افريقيا 2019، أكد أن التجهيز لحفل افتتاح البطولة الذى يقام باستاد القاهرة غدا الجمعة، تم على أفضل ما يكون وبالشكل اللائق لمصر وللوفود المشاركة.

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وأكد طارق كمال أن لجنة المراسم عقدت اجتماعات مستمرة لتجهيز خطة استقبال الضيوف وكبار الزوار فى حفل افتتاح البطولة، خاصة أن الحفل سيشهد حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وقادة الدول المشاركة منتخباتها فى البطولة.

وتابع رئيس لجنة المراسم أن اللجنة وضعت خطة استقبال كبار الزوار لإخراج الحفل بالشكل اللائق ومواصلة النجاح الذى تحقق خلال حفل سحب قرعة البطولة، والذى أبهر ضيوف مصر سواء تنظيميا أو إداريا.