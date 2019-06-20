أخبار مصر | 'مش صحفي' تناشد النقيب بإرسال قائمة بأسماء الصحف والمواقع المقننة للجهات الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مش صحفي' تناشد النقيب بإرسال قائمة بأسماء الصحف والمواقع المقننة للجهات الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عدد من مؤسسي حملة "مش صحفي"، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان سرعة إرسال قائمة بأسماء الصحف والمواقع المقننة والمعترف بها إلى الجهات الرسمية والمكاتب الإعلامية لمؤسسات الدولة لاقتصار التعامل مع المحررين بها، سواء من هم أعضاء بنقابة الصحفيين أو الزملاء تحت التمرين.

وقال علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومنسق الحملة إن ظاهرة تزاحم منتحلي المهنة أمام مكاتب المسؤولين خاصة بالأقاليم انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في تراجع دور المهنة وإعاقة الزملاء الصحفيين عن إداء عملهم، إضافة إلى دور هذه الظاهرة في انتشار الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة، مما يتنافى مع توجيهات القيادة السياسية بشأن مواجهة الشائعات.

وأشاد عبد الحسيب بالجهود الأخيرة التي تبذلها نقابة الصحفيين بشأن التصدى لظاهرة انتحال المهنة، بعد إرسالها خطابات رسمية للمحافظين بعدم التعامل مع أصحاب الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الجهود يحافظ علي المهنة من الدخلاء ويضمن تحقيق رسالتها السامية.