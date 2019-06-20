شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تستقبل وفدًا من القيادات الإفريقية الشابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز دور الشباب الإفريقى لتولى المناصب القيادية والتنفيذية، معربًا عن اعتزازه بزيارة وفد الشباب الإفريقى للهيئة، وأن الهيئة ترحب باستقبال الدارسين من شباب القارة للتدريب بمصانعها خلال فترة الدراسة بكليات الهندسة.

وأضاف «التراس»، فى تصريحات على هامش لقاء اللواء توحيد توفيق، مساعد رئيس الهيئة، مع وفد الشباب الإفريقى- 120 قياديا تنفيذيا- فى إطار الدورة التدريبية لمنحة «ناصر للقيادة» برعاية وزارة الشباب والرياضة، أن الهيئة يسعدها كونها أحد المشاركين الرئيسيين فى مشروع منحة ناصر للقيادة، والتى تعد أول منحة تستهدف القيادات الإفريقية الشابة ذات التخصصات المتنوعة، واتخذت المنحة اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، نظرا لكونه إحدى أهم الزعامات بالنسبة لشعوب القارة.

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وأوضح اللواء توحيد توفيق أن الهيئة تفتح أبوابها لزيارات مُماثلة لدعم التكامل والتعاون المُشترك وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، فى إطار استعادة دور مصر التاريخى بالقارة، ورئاستها للاتحاد الإفريقى، لافتا إلى أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للشباب الإفريقى وتمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم.

وأضاف أن المنحة تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الشابة برؤية تتوافق مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية، بالإضافة لإنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة.

وحرص «توفيق» على فتح حوار مفتوح مع الشباب الأفارقة، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تعد إحدى قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، وأنها تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة، وتدريبهم فى العديد من مجالات التصنيع.

وتفقد الوفد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وأشاد بقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية وفقا لمعايير الجودة العالمية.