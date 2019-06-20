شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنتهى من خطة تأمين افتتاح «أمم إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة الداخلية من وضع خطتها لتأمين بطولة الأمم الإفريقية التى تنطلق مساء اليوم، وأعلنت عن وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستادات وصولاً للمدرجات.

وقالت الوزارة فى بيان أمس، إنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملى «FAN ID»- التذكرة الخاصة بالمشجع- وتقرر فتح أبواب استاد القاهرة بمناسبة افتتاح البطولة والتى تشهد مباراة بين المنتخب الوطنى ونظيره الزيمبابوى، من الساعة الـ1 ظهرًا، على أن تغلق الأبواب فى تمام الـ6.30 مساء، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.

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وأوضحت أنه يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التى يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بالإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض، وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر بحملها، أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة، من بينها «الأسلحة النارية حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص- الصواريخ والألعاب النارية والشماريخ- الآلات الحادة والمدببة- أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال- مواد سريعة الاشتعال- عبوات الغاز المضغوطة- أقلام الليزر- الصفارات- الإسبراى- باور بنك- علب الكبريت- العصى الخشبية للأعلام- الولاعات- شواحن التليفونات المحمولة- التليفون المحمول المغلق- زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية- الأسلاك الكهربائية بأنواعها- البطاريات الجافة- أجهزة الريموت كنترول- مفاتيح الكهرباء- شرائح لحام الأسلاك»، ويسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون، والأطعمة فى أطباق «فويل»، والهواتف المحمولة المفتوحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات، ووضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاد عند الضرورة، وتم وضع علامات إرشادية بمنطقة استاد القاهرة، لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتى يمكن الاسترشاد من خلالها. وأوضحت أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام، وتنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول لمكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاب نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.

فى سياق متصل، انتهت الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها، من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير التى تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، إذ تم الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أى أحد غير معروف أو مشكوك فى سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين والضيوف الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية. واستعدت الشركات بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة، التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات، ولأول مرة تم الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية، وتأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات «درونز»، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم للإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين، كما يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله وحتى خروجه من البوابات المجهزة.