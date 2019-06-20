شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر نائبًا لرئيس هيئة المكتب لوزراء البنية التحتية لإقليم الكوميسا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الكهرباء انتخاب مصر نائبًا لرئيس هيئة المكتب لوزراء البنية التحتية لإقليم الكوميسا لعام 2019، في اجتماع وزراء البنية التحتية للكوميسا بالعاصمة الكينية، نيروبي.
ومثّل مصر في هيئة المكتب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتمثيل الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، الذي ترأس وفد الوزارة المشارك في الاجتماعات، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن وزارتي الموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم أيضًا انتخاب مصر نائبًا لرئيس اللجنة المشتركة للنقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعها الذي سبق الاجتماع الوزاري خلال الفترة 17-19 يونيو. وقد تم انتخاب زيمبابوي رئيسًا وبوروندي مقررًا في هيئة المكتب الوزاري، وكذلك اللجنة المشتركة.
وحضر الاجتماعات وزراء ووزراء دولة ووفود من عدد 9 دول إفريقية (كينيا – زيمبابوي – مصر – بوروندي – إثيوبيا – السودان – الكونغو الديمقراطية – رواندا – أوغندا).
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