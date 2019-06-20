شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: 3 طرق متاحة للجميع لمشاهدة مباريات الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج الكبير شكري أبوعميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الأعلى للإعلام يرفع شعار «شجع بلدك واتفرج على تليفزيون بلدك، الذي له الحق الوحيد في إذاعة المباريات على التليفزيون الأرضي».

وأوضح «أبوعميرة»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الخميس، أنه توجد 3 طرق لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الإفريقية عبر منافذ الهيئة الوطنية للإعلام، إما عن طريق إيريال ديجيتال داخلي وخارجي، أو ريسيفر يحول الشاشة إلى تليفزيون رقمي، أو عن طريق الإيريال القديم ولكن لن تكون بالـ HD.

وأكد أن هذه الطرق متاحة للجميع، موضحًا أن قناة تايم سبورت دون أي اشتراك، لأن من حق المصريين أن يشاهدوا المباريات على تليفزيون بلدهم.