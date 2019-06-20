شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في كندا يتابع زيارة وفد مجلس الشيوخ الكندي إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، بمقابلة كل من السيناتور دينيس داوسن والسيناتور جوزيه فورست-نيسنج، عضوي وفد مجلس الشيوخ الكندي، اللذين قاما بزيارة رسمية إلى مصر خلال شهر مايو الماضي ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، وذلك لمتابعة نتائج الزيارة ووضع خطة عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلالها.

وفي تصريح للسفير أبوزيد، أشار إلى أن المسؤولين الكنديين أعربا عن السعادة البالغة لنجاح الزيارة وما تركته من أثر شديد في نفوس جميع أعضاء الوفد نظرًا لحفاوة الاستقبال، وما كشفت عنه من أهمية الدور الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً.

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كما أشاد عضوا الوفد باللقاء الذي عقداه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما اتسم به الحوار من مصداقية وشفافية بشأن الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة في كل مناحي الحياة، والتي تهدف إلى تحسين وضعية الاقتصاد المصري والارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن.

وأكدا أن الزيارة والمقابلات التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين المصريين والسيد الدكتور رئيس مجلس النواب، تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المصرية الكندية في أوجهها المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالتبادل البرلماني بين البلدين، مشددين على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في هذا الصدد.

من جانبه، حرص السفير أحمد أبوزيد على التأكيد للوفد أهمية استثمار الزخم الذي ولدته الزيارة للعمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون بين مصر وكندا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة حاليًا للعمل على تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مصرية كندية بالبرلمان الكندي والمشاورات الجارية لإنشاء مجلس أعمال مصري كندي يهدف إلى تعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري، وهو ما أعرب المسؤولان الكنديان عن اتفاقهما معه، واستعدادهما للعمل والتنسيق مع السفارة المصرية في أوتاوا من أجل وضعه موقع التنفيذ.