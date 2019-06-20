شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشارك في مؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الخميس، في جلسات المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، تحت عنوان «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين والوزراء من مصر والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

كما شارك في جلسات المؤتمر ونقاشاته عدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة وعمداء ومحافظي المدن الأفريقية وهيئات وجمعيات المجتمع المدني العاملين في مجال تطوير المحليات بالقارة الأفريقية.

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يأتي المؤتمر في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، كما يتم عقد سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية مع «منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية»، وذلك بمناسبة استضافة مصر لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة واجتماع لأعضاء إقليم شمال أفريقيا بمناسبة افتتاح المقر الجديد لإقليم شمال أفريقيا بمنطقة النزهة بالقاهرة.

ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المحليات في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

كما تم تنظيم معرض على هامش المؤتمر لعرض التجارب الناجحة التي تقدمها مؤسسات ومنظمات التنمية الدولية والمحلية في إطار إتاحة فرصة لمجالات التعاون المشترك بين مدن القارة.