شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة النهائية لمؤتمر «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، عن عدة توصيات.

ونظم المؤتمر وزارة التنمية المحلية المصرية وبالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية تحت رعاية وبدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنوط بها رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا عام 2019 وبحضور رئيس الوزراء، التوصيات التي خرج بها المؤتمر.

وتضمنت التوصيات تدعيم التوجه نحو اللامركزية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بشكل ممنهج وتدريجي، وتحفيز دور الإدارة المحلية في توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وأهمية بناء القدرات من خلال برامج التدريب والتأهيل خاصةً للشباب الأفريقي وتبادل الخبرات والإستفادة من التجارب الاقليمية الناجحة وتكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والإبتكار في بناء نظم فعالة لتعزيز دور الإدارة المحلية في إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات التي تواجهها.

كما تضمنت تعزيز مبادئ الشفافية التشاركية والحوكمة المحلية وتطوير نظام التخطيط المحلي وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر على النحو الذي يسمح أيضاً بمشاركة المواطن، تعزيز أوجُه التعاون بين المدن الأفريقية من ناحية ومؤسسات التنمية الدولية، تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير البنية الأساسية والمرافق العامة وتنظيم عمل القطاع غير الرسمي للمساهمة في رفع تنافسية المدن الأفريقية وزيادة قدرتها على الصمود والتكيف ومواجهة آثار التغيرات المناخية، اضافة توفير كآفة الإمكانات اللازمة لتعزيز دور المرأه الأفريقية وتمكينها سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً لدورها الهام والأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت التوصيات تشكيل لجنة من منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية لمتابعة وتقييم كافة التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة وعرضها في المؤتمر القادم للمنظمة المزمع عقده في كينيا في عام 2021.

وقال شعراوي الوزير أنه تم عقد العديد من الجلسات تضمنت مشاركات قيمة ومقدرة من وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والإسكان والنقل والبيئة ومحافظ القاهرة في حكومة جمهورية مصر العربية، نقلوا خلالها ملامح التجربة المصرية الثرية في تحقيق التنمية المتكاملة، وهي التجربة التي بدأت منذ خمس سنوات وتضمنت نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية شاملة ومخططة نجني ثمارها حاليا، ونحرص على استلهامها ونحن بصدد التوجه نحو التعاون ورسم مستقبلا مشتركا مع شعوب القارة الإفريقية الشقيقة تحت مظلة استراتيجية أفريقيا للتنمية المستدامة 2063 .

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ووجه الشكر والتقدير للزملاء في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية ولممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووكالة التعاون الفني الألماني وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين والوطنيين الذين أثروا مناقشات المؤتمر واستعرضوا نماذج ملهمة للتنمية المحلية في أفريقيا وساهموا في بلورة توصيات المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقال إن هذا المؤتمر الذي أولته وزارة التنمية المحلية في مصر أهمية قصوى استهدف بالأساس مناقشة التحديات التي تواجه المدن الأفريقية، والفرص المتاحة بها، وسُبل رفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل لمواردها من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلي، إضافة إلى تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري وتبادل الخبرات والبناء على الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمار .

وتابع: ناقش المؤتمر عدة محاور تعكس تطلعات وهموم التنمية المحلية في القارة الأفريقية، وتم استعراض التحديات والفرص البيئية التي تواجه المدن الأفريقية وسبل التغلب عليها ورفع كفاءة الموارد الكثيرة والمتنوعة التي تتمتع بها القارة الأفريقية وكيفية استفادة المناطق الريفية من زيادة معدلات التحضر بما يجعلها مناطق جذب للسكان، إضافة إلى التحديات البيئية التي تواجه المدن الأفريقية خاصة التغيرات المناخية وكيفية التغلب عليها، مشيرا إلى ان المؤتمر عرض قصص نجاح أفريقية في مجال الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات في افريقيا – اقتصادياً واجتماعياً ومقومات التخطيط للتنمية المستدامة في أفريقيا، وأخيرا قضية التوأمة والتعاون اللامركزي بين المدن الأفريقية.

وذكر شعراوي عدد من الرسائل التي خرج بها المؤتمر، أهمها أن القارة الأفريقية تواجه عدد من التحديات العمرانية والبيئية وتشمل الامتداد العمراني غير المخطط؛ وانتشار المناطق اللارسمية؛ والتعدي على الأراضي الزراعية؛ وندرة المياه والتغير المناخي؛ وتؤثر هذه التحديات بشكل كبير على النمو والتنمية المستدامة في أفريقيا، وتتقاسم الحكومات المركزية والمحلية مهام تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على البيئة ويلعب المواطن أيضاً دوراً هاماً في هذا المجال مما يتطلب تنفيذ برامج لرفع وعي المواطن بأهمية التأثيرات المترتبة على التغيرات المناخية على العمران والسكان، اضافة إلى أهمية المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير البنية الأساسية المتطورة خاصةً في مجالات الطرق وبناء المدن والمجتمعات العمرانية المستدامة على النحو الذي يؤدى إلى رفع معدلات الاتصالية والترابط بين المدن الأفريقية المختلفة وتعزيز شموليتها، بالتشارك مع مؤسسات التنمية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتضمنت الرسائل تبنّي برامج اجتماعية بهدف تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً في المدن الافريقية وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات النمو السكاني والفقر وسوء التغذية، مع توجيه الاهتمام أيضاً بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة، ومساهمة المدن الأفريقية بدور هام كقاطرة للنمو والتنمية المستدامة، خاصةً في ضوء ارتفاع معدلات التحضر وانتقال السكان من الريف إلى الحضر وزيادة الطلب على فرص العمل والبنية الأساسية المستدامة، والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية المحلية ونقل التجارب الناجحة في استراتيجيات إشراك المواطنين ومراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في عمليات تخطيط وتنفيذ برامج التنمية المحلية، وتفعيــل منظومـــة التخطيـــط الاقتصــادي والاجتماعـــي والعمرانــي والمحلي، لتطوير المدن الأفريقية لتصبح أقطاباً للتنمية المستدامة، وسوف تبادر وزارة التنمية المحلية المصرية بإتاحة التجربة المصرية المتمثلة في أحد برامج التنمية المحلية المتكاملة التي تطبق هذا النهج التنموي الشامل وتنفذ بالتعاون مع البنك الدولي وحققت نجاحا هائلا للشركاء والزملاء في كافة الدول الإفريقية للاستفادة منها.

وشملت التنسيق وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الحوكمة المحلية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل منصات التواصل وإشراك المواطنين، ووضع أكاديمية التنمية المحلية بسقارة، لتكون أحد مراكز التدريب والتميز على الصعيد الأفريقي، وتوسيع فرص التعاون في بناء قدرات الكوادر المحلية الإفريقية، والتنسيق مع ووزارة الخارجية، من أجل الإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم المنشودة والمقترحة بين منظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA” والاتحاد الأفريقي بحيث تتبوأ المنظمة بالمكانة المرموقة التي تستحقها لدعم العمل الأفريقي المشترك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

هذا بخلاف إستكمال وزارة التنمية المحلية الإجراءات التنفيذية والدستورية اللازمة لبدء مسار توقيع مصر وتصديقها وفي أقرب وقت على الميثاق الأفريقي لمبادئ وقيم اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية من خلال التعاون الوثيق مع إدارات وزارة الخارجية المختصة والتي نلقى منها كل دعم في هذا الإطار، إضافة إدخال اللغة العربية من ضمن لغات منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، باعتبارها أحد أهم اللغات في العالم، وأحد اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية، بخلاف دعم مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا لتحقيق حالة من الاستقرار والهدوء وتحقيق التعاون بين المدن للمساهمة في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية.

وكذلك الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في مدن القارة ودورها الهام في تحقيق طفرة استثمارية، وضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الأفريقية تعتمد على الشباب والمرأة، والاستفادة مما تتميز به المرأة الأفريقية من قدرة على مواجهة تحديات عديدة منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية، وتعزيز الشراكة والتعاون الأفريقي الأوروبي من أجل تحقيق التنمية المستدامة الإقليمية، وتخصيص ميزانية من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لشبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا (REFELA).