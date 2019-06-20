شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر القلب السنوي يخصص جلسة عن قلب الرياضيين و«الموت المفاجئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصص المؤتمر السنوي لأمراض القلب المنعقد بمكتبة الإسكندرية، الخميس، جلسة مطولة عن قلب الرياضيين والموت المفاجئ، بحضور كبار أساتذة القلب بالجامعات المصرية وممثلي مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل والذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا.

وحذر المشاركون من مخاطر الموت المفاجئ التي يتعرض لها بعض الرياضيين في سن مبكرة، نتيجة عدم الكشف على كفاءة عضلة القلب خلال ممارسة الرياضة، وتم مطالبة الاتحادات والأندية الرياضية بإلزام الرياضيين بالخضوع للكشف الطبي الرياضي على عضلة القلب لأي ممارس للرياضة بسن مبكرة لضمان تجنب الموت المفاجئ.

وفي كلمته، أكد الدكتور حازم خميس، مدير عام مستشفى وادى النيل، أستاذ أمراض القلب، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، بشأن إنشاء مراكز لفحص قلوب الرياضيين، بالإضافة إلى توفير كل الخبرات اللازمة لإنشاء مراكز لعلاج القلب في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وقال «خميس»، إنه لأول مرة في أفريقيا يتم إنشاء مركز بمواصفات عالمية بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية «جون موريس ليفربول» لفحص قلب الرياضيين من سن المدرسة حتى سن الاحتراف، في مستشفى وادى النيل بالقاهرة، مشيرا إلى أن المركز سيقوم قريبا بالإعلان عن نتائج فحص القلب الرياضى لـ 350 حالة قامت بالفحص داخل المركز.

وكشف أستاذ أمراض القلب عن أهمية فحص القلب الرياضي مرة كل ٣ سنوات، خاصة أن قانون الرياضة ينص على إلزام كل الرياضيين بفحص القلب الرياضى، لافتا إلى أن نظام الملف الطبى لكل رياضى مهم وينبغى تعميمه للجميع، مضيفًا أن المركز العالمى للقلب الرياضى على اتصال دائم بالفريق الطبى في جامعة جون موريس ليفربول.

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وتابع: «في مصر ليس لدينا أي أبحاث رياضية خاصة في تخصص القلب الرياضي».

وكشف مدير مستشفى وادي النيل عن عقد لقاء مع سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة، وذلك للتعاون في القرن الأفريقى وتقديم الخبرات اللازمة للرياضيين الأفارقة في مجال فحص القلب الرياضى باستخدام التكنولوجيا العالية الموجودة بالمركز، مؤكدًا أن تأمين الرياضيين من الموت المفاجئ أمن قومي للحفاظ على ثروات البلاد الرياضية.

وخلال المؤتمر، استعرض بعض الرياضيين أهمية الكشف الطبي، وعرض نماذج لرياضيين لقوا حتفهم خلال ممارسة الرياضة بسبب عدم التشخيص المبكر، وقال الكابتن محمد على رشوان، بطل مصر في الجودو، إنه كان يمارس الرياضة لمدة ٨ ساعات يوميا ولم تكن متوفرة الإمكانيات المتاحة حاليا للفحص الطبي، مما تسبب في وفاة بعض زملائه من الرياضيين، مطالبا المسؤولين بضرورة إخضاع المشاركين في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ للكشف على القلب قبل سفرهم تجنبًا لحدوث أي مضاعفات أو مشاكل صحية خلال البطولة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أشرف عيسى، المدير التنفيذى لمركز القلب الرياضى بمستشفى وادى النيل، إن المركز يحتوى على 5 أجهزة طبية عالمية هي الوحيدة في مصر والشرق الأوسط وتكلف شراؤها مبالغ مالية كبيرة جدًا من أجل تأمين الرياضيين وحمايتهم وتحسين مناخ الاحتراف للاعبين.

وتابع: «المركز به جهاز هولتر رسم القلب لمدة 14 يومًا للسباحين تحت الماء، وهو جهاز مضاد للصدمات والماء ومثالي للرياضيبن».

وأوضح أن وحدة رسم القلب بالمجهود التنفسى بالمركز مهمة لقياس كفاءة عضلة القلب والرئتين تحت المجهود والتأكد من سلامة الرياضى لأداء مهمته الرياضية بكفاءة عالية دون خطورة على قلبه ورئته، كما يوجد هولتر رسم قلب لمتابعة الرياضيين عن بعد بشريحة المحمول لمدة 40 يومًا، وبهذا الجهاز يمكن للفريق متابعة قلب الرياضى نبضة بنبضة عن بعد لمدة 40 يومًا كاملة والتأكد من سلامة قلبه طوال اليوم وكل يوم.

وتابع: «الرياضة أصبحت صناعة عالمية تحقق أرباحا ضخمة للدول ويجب الاهتمام بها باعتبارها مصدرًا للدخل القومي، وبالتالي يجب الحفاظ على الثروات الرياضية كهدف لا يمكن تجاهله مطلقًا».