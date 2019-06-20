شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يلتقي وفد الصندوق السعودي للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الخميس، وفد الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة المهندس على بن محمد الوقيان، في إطار زيارة وفد الصندوق لجامعة الملك سلمان الدولية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء أعرب الوزير عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة، لمشاركتها في عمليات التنمية بمختلف المجالات في مصر، خاصة مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، التي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، وتضم العديد من التخصصات الحديثة.

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الدولة بجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها، مضيفًا أن الجامعة تحظى بمكانة كبيرة لدى مصر وباهتمام خاص من القيادة السياسية.

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وذكر أنه منذ البدء في إنشاء الجامعة عام 2017 يتم التوسع في منشآتها وبرامجها التعليمية لتنافس الجامعات العالمية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الوزارة والصندوق السعودي للتنمية، مشددًا على تذليل كل العقبات للانتهاء من المشروع على أكمل وجه.

من جانبه، أكد المهندس على بن محمد الوقيان حرص الصندوق على التعاون مع مصر، خصوصًا في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تمت في جامعة الملك سلمان الدولية ومستوى جودتها، مثمنًا الجهود المبذولة، وما تم اتخاذه من إجراءات للتوسع في مساحة الجامعة.

وذكر أن هذا المشروع يلقى الاهتمام الكامل والرعاية من الصندوق، مشيرًا إلى أنه جار العمل مع وزارة التعاون الدولي والاستثمار، لتعديل بنود الاتفاقية التي تم توقيعها، عام 2016 بين حكومتي مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتتناسب مع التوسعات والتجهيزات الجديدة التي تحدث في الجامعة.

شهد اللقاء المهندس نواف بن فهد السنيد، ممثل الصندوق السعودي للتنمية، وغدير حجازي، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بوزارة الاستثمار.