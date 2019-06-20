شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعتمد الحدود الدنيا للتنسيق للعام الجامعي 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. صديق عبدالسلام، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ووجه الوزير بضرورة التعاون مع ممثلى الوزير بالجامعات الخاصة والأهلية بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالى، وتنفيذ قرارات المجلس، ومتابعتها، وإعداد تقارير دورية تساهم في دعم منظومة التعليم العالى.

كما اطمأن عبدالغفار على انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة، واستعداد الجامعات وخططها المستقبلية لبدء العام الدراسى القادم في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لها.

وأكد عبدالغفار ضرورة التحول الرقمى للجامعات الخاصة وتحويلها لجامعات ذكية في إطار تقديم خدمات تعليمية متميزة خلال عامين على الأكثر.

وفى إطار استثمار الإجازة الصيفية لطلاب الجامعات الخاصة، وجه الوزير بضرورة المشاركة المجتمعية للجامعات الخاصة في تنمية العشوائيات وتطويرها في المناطق المحيطة بها وتعظيم دورها في المجتمع، وذلك على غرار مشاركة الجامعات الحكومية في مسابقة أفضل جامعة لها مشاركة مجتمعية في تنمية العشوائيات بالمناطق المحيطة بها.

وأكد عبدالغفار أيضًا ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها الثقافية والرياضية والفنية لطلاب الجامعات الخاصة، والإعلان عنها خلال فترة إجازة آخر العام، لتشجيع الطلاب على المشاركة فيها.

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وطالب الوزير بضرورة الترويج والتسويق للجامعات الخاصة وبرامجها التعليمية بالخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج للترويج لبرامجها.

واعتمد المجلس قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى: الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، كلية الهندسة 80%، كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%، كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

كما قرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا في القطاع الصحى.

كما وجه الوزير بتشجيع الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة تتطلبها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامجى اللغة الصينية وآدابها والدراما والمسرح بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر بداية من العام الجامعى 2019/2020 على أن يحدد لكل قسم 100 في كل برنامج وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكلية.

ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولى بجامعة سيناء إلى كلية إدارة الأعمال.

كما وافق المجلس أيضًا على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون 250 طالبا بدلا من 150، بدءًا من العام الجامعى 2019/2020.