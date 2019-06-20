شكرا لقرائتكم خبر عن «شركاء السودان الإقليميين» يدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقد اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان، اليوم الخميس، في أديس أبابا، بمشاركة وزراء خارجية وكبار مسؤولي دول إثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونجو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، كينيا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع سعى إلى بحث تطورات الأوضاع في السودان الشقيق منذ انعقاد قمة الشركاء الإقليميين للسودان، التي استضافتها القاهرة، في 23 أبريل الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث استمع الاجتماع إلى تقارير من كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، وممثل المجلس العسكري الانتقالي السوداني حول تلك التطورات.

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وأشار حافظ إلى أن الاجتماع أكد استمرار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم السودان الشقيق بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني، كما أكد التزام الشركاء الإقليميين بمساعدة الأطراف السودانية على استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، وذلك بهدف تعزيز التفاعل الإقليمي الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الانتقال السياسي في السودان، والتضامن بشكل أكبر مع الشعب السوداني من أجل تمكينه من التغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها، بما يكفل تعزيز فرص بناء السلام والرخاء والديمقراطية في السودان الشقيق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الاجتماع دعا كل الأطراف السودانية إلى استئناف الحوار المباشر فيما بينها من أجل الاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المانحة من أجل تقديم الدعم الاقتصادي اللازم للسودان الشقيق خلال تلك المرحلة المهمة للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وبما يسهل عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

كما أشاد الاجتماع بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول الجوار في التقريب بين الأطراف السودانية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للشركاء الإقليميين لمتابعة تطورات الوضع في السودان.