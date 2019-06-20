"الأوقاف": لاعبو المنتخب الوطني سيبذلون جهدًا كبيرًا لإسعاد الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن جميع أفراد المنتخب سيبذلون الجهد لإسعاد الشعب المصري الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وناشد "طايع"، في تصريحات له الخميس، جموع المصريين واللاعبين بالانضباط والسلوك الراقي، كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا، وبما يحقق أهداف الوطن العزيز وطموحاته، وتحقيق دور مصر الريادي، والاستقرار والرفاهية والرقي لهذا الشعب العظيم.

وطالب رئيس القطاع الديني بالتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا، مؤكدًا أن جميع الإخوة الأفارقة ضيوف كرام عندنا، ولهم حق الضيافة.