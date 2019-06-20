"التعليم" تكرم طالبة لحصولها على المركز الأول عالميًا في رفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

كرّمَت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، رانيا محمد عزت الطالبة بمدرسة أبيس الصناعية بإدارة شرق الإسكندرية لحصولها على المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال وحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة التي أقيمت بمدينة فيجي بأستراليا في منافسات وزن 76 كجم.

وأعرب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن فخره واعتزازه بالإنجازات المشرفة التي حققتها الطالبة، مقدمًا لها شهادة التقدير تكريمًا لما حققته خلال هذه البطولة، ومهنئًا لها بالفوز بالبطولة وبالمركز الأول على مستوى العالم، ومتمنيًا لها مزيدًا من التوفيق وطالبها بالحفاظ على هذا المركز.

كما كرم نائب الوزير للتعليم الفني، مدرب المنتخب محمد على الطنطاوي، لمساهمته في تدريب المنتخب بما انعكس إيجابيًا على الطالبة وتحقيقها المركز الأول على مستوى العالم لبطولة رفع الأثقال.

وأشاد مجاهد بمجهودات الدكتورة منال المغربي مسئول الأنشطة التربوية بقطاع التعليم الفني بالوزارة؛ لمتابعتها للفرق الرياضية في القطاع، مشيرًا إلى حرص الوزارة على بذل الجهد من أجل إعداد أبطال مصر بشكل علمي وممنهج.