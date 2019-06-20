مصدر بـ"تايم سبورت": شوبير يقدم الأستوديو التحليلي لمباراة افتتاح أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف مصدر مسؤول بقناة تايم سبورت، تفاصيل بث مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية التي تقام غدًا الجمعة بين مصر وزيمبابوي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الإعلامي أحمد شوبير سيقدم الأستوديو التحليلي لمباراة الافتتاح، بينما يعلق عصام عبده على المباراة.

وتنطلق مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية غدًا الجمعة في العاشرة مساءً، فيما أعلنت قناة تايم تعاقدها مع المعلقين العربيين الشهيرين فهد العتيبي وعلى سعيد الكعبي.

كما تعاقدت القناة، مع النجمين العالميين الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا للانضمام للاستوديو التحليلي.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

فهد العتيبي يُعلن انضمامه لقناة تايم سبورت

"الأعلى للإعلام" يصدر بيانًا بشأن حقوق بث "أمم أفريقيا"

ننشر أسعار جهاز استقبال "تايم سبورت" لمشاهدة أمم أفريقيا

ماذا يعني نقل تردد "تايم سبورتس" الأرضي للقناة الثانية؟

إحداها بـ5 جنيهات.. 6 طرق لمشاهدة كأس أمم إفريقيا في البيت (بدون تشفير أو اشتراك)