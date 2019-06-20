"النواب": التخلص من الخلايا الإرهابية النائمة واجب وطني على المجتمع بأسره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، اعتبار التصريحات الصادرة عن وزير الأوقاف، خارطة طريق أمام كل مسئول وكل مواطن مصري لتخليص مصر كلها وبجميع مؤسساتها من قوى الشر والظلام والإرهاب والأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة.

وقال "حسب الله"، فى بيان الخميس، إنه يؤيد وبشدة ماذهب إليه وزير الأوقاف بضرورة اتخاذ إجراءات في منتهى الحسم تجاه من يثبت دعمه للفكر المتطرف بأي صورة من الصور، وإنهاء خدمة من يثبت تبنيه للفكر المتطرف لأن تبني هذا الفكر ودعمه بأي صورة من الصور هو خيانة للدين والوطن والأمانة وحق الوظيفة العامة، وأنه مع دعوة وزير الأوقاف لجميع المؤسسات الوطنية إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يثبت انتماؤه أو دعمه للفكر المتطرف أو أي جماعة إرهابية أو متطرفة لما يشكله وجود أي عنصر من هذه العناصر في أي مفصل حيوي من مفاصل الدولة من خطر داهم، فهذه الجماعات المتطرفة أعمتها مصالحها الضيقة ونفعيتها، بحيث صارت تضحي بدينها و وطنها في سبيل تحقيق مطامعها ومصالح القوى الداعمة للإرهاب التي تمولها وتستخدمها ضد أوطانها.

وأكد المتحدث باسم البرلمان، أن الواقع اثبت بعد وفاة محمد مرسى والهزيان والكذب والسموم التي خرجت من فم أردوغان وغيره من داعمي الاٍرهاب، أن هناك خلايا نائمة داخل مؤسسات الدولة وأنه آن الأوان للتخلص نهائيا منها فى جميع أنحاء مصر لأن أمثال هؤلاء يمثلون خطرًا داهمًا على الأمن القومى المصرب والتخلص منهم أصبح واجبًا قوميًا على المجتمع بأسره وكل مواطن مصري، لأن هذا الأمر ليس من مسئولية الحكومة وحدها بل على الشعب المصري العظيم أن يساند جميع مؤسسات الدولة للتخلص من هؤلاء الأشرار الخونة.

وأعرب "حسب الله"، عن أمله في أن يسارع جميع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين ورؤساء جميع المؤسسات بالدولة وشركات قطاع الاعمال العام وأيضًا رجال الأعمال والاستثمار بالقطاع الخاص بالتخلص من الخلايا الإرهابية الكامنة داخل جميع مؤسساتهم.