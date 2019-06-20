فيديو يوضح استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران: نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يوضح استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية -مصر 2019.

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