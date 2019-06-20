محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمد شعبان:
أُصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف، اليوم الخميس.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الطريق الإقليمي بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادمة إلى مناطق الجيزة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، وتم تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ"إقليمي الصف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.