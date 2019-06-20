إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ"إقليمي الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمد شعبان:

أُصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف، اليوم الخميس.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الطريق الإقليمي بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادمة إلى مناطق الجيزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، وتم تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.