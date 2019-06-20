أخبار مصر | موسى مصطفى موسى: أردوغان يسعى لزعامة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى مصطفى موسى: أردوغان يسعى لزعامة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى من تجاوزات وهذيان أردوغان طوال خمسة سنوات كاملة.

وقال " موسى"، في بيان له، إن تجاهل الرئيس السيسى لأردوغان هو أثقل وأبلغ رد خلال هذه المدة الطويلة وفي مواجهة تتكرر دوريًا علي مدار خمسة سنوات، مؤكدًا أن أردوغان يهذي مجددًا ويتجاوز في حق مصر والمصريين ويراوح هذه المرة بين الاتهام والسب والتهديد ويؤكد بتصرفاته ومواقفه علي شدة انتماؤه للتنظيم الدولي للإخوان الارهابية، وذلك من خلال تصريحاته لإرضاء أعضاء التنظيم كما يسعي لزعامة التنظيم الدولي.

وأشار "موسى" إلى أن أردوغان تناسى أنه رئيس دولة نحترمها ونقدر شعبه وأصبح يتصرف كنشط اخواني وغير مسؤول وداعم للارهاب وليس كرئيس لدولة لها وزنها، مضيفا أن اتهامات أردوغان وتصريحاته بعيده كل البعد عن السياسة وعن قواعد العلاقات الدولية وثوابتها وهي تتراوح بين السب والتهديد والوعيد ولاقيمة لها.

وتابع رئيس حزب الغد، أن أردوغان يستهدف توظيف حادثة الوفاة الطبيعية للمتهم محمد مرسى ليرضي التنظيم الإخواني في كل مكان، لأنه يريد أن يكون خليفة المسلمين، حتى يتحول الي بطل قومي في نظر الجماعة.