أخبار مصر | شباب الوفد يناقشون خطة العمل المستقبلية مع قيادات الحزب

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عقدت اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد، اليوم الخميس، اجتماعًا في مقر الحزب الرئيسي بالدقي، بحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وعبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، وجمال شحاتة أمين صندوق مساعد الحزب ومقرر اللجنة النوعية للشباب، واللواء سفير نور، والمهندس حمدي قوطة، وسعد بدير، أعضاء الهيئة العليا، وراضي شامخ نائب رئيس اللجنة العامة للشباب.

وناقش الاجتماع تفعيل دور الشباب في المحافظات من خلال الأنشطة والتواصل الدائم مع الجماهير من أجل تذليل العقبات أمامهم بالتعاون مع المقر الرئيسي لتيسير الخدمات للمواطنين، وإقامة معسكرات تدريبية تثقيفية للشباب خاصة مع اقتراب الاستحقاقات النيابية القادمة تنتظرها مصر خلال الفترة المقبلة ومنها انتخابات المحليات، وأهدى النائب فؤاد بدراوي كتاب تاريخ الوفد للشباب الحضور.

وفي بداية الاجتماع، قدم النائب فؤاد بدراوي اعتذار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد لعدم حضور الاجتماع لسبب خارج عن أردته وأكد أنه يبعث بالسلام والتحية لكل الحضور بكل باسمه حتى يلتقي بهم خلال الفترة المقبلة.

وأشاد سكرتير عام حزب الوفد بالشباب الوفدي الذي يعد القاطرة التي يعتمد عليها الحزب في التواصل مع الجماهير وتوصيل صوت الوفد في الشارع، مشيرا إلى أن الحزب يحرص على توفير كل الإمكانيات للشباب والمرأة لدورهم المؤثر وسط مؤسسات الحزب.

وأوضح "بدراوي" أن حزب الوفد يملك مجموعة متميزة من الشباب الواعي المثقف الذي تربه على التقاليد والثوابت الوفدية والتي تضع مصلحة الدولة والمواطن نصب عينها قائلا: "لذلك أطالب شباب الوفد بتقديم المزيد من أجل الوطن والمواطن".

وأكد طارق تهامي، سكرتير عام مساعد، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع شهري مع شباب الوفد بالمقر الرئيسي للوقف على آخر التطورات التي وصل إليها الشباب بجانب عقد معسكرات تدريبية تثقيفية للشباب بالمدن الساحلية، لافتا إلى أن شباب الوفد من أفضل الشباب وذلك بوعيهم وثقافتهم وحسهم الوطني.

وأشار "تهامي" إلى أهمية تواصل الشباب مع الجمهور من خلال التلاحم والعمل على حل مشاكلهم، قائلا: "مبادئ وثوابت الوفد تعتمد على خدمة الوطن والمواطن، ونملك تاريخ وطني مشرف ومستقبل مشرف بكم أنتم لذلك رسالتي هي الحفاظ على المبادئ والثوابت الوفدية والاستمرار في التقدم داخل الحزب وتدرج المناصب الحزبية بشكل طبيعي لأن هذا هو هدف أي سياسي.. وأنا أري فيكم الكثير يصلح أن يكون رئيس للحزب في المستقبل".

وقال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، إن الانضمام إلى حزب الوفد هو شرف كبير جدا وتاج فوق الرؤوس، مشيرا إلي أن حزب الوفد يملك شهرة عالمية بسبب مواقفه الوطنية التي لم يقم أي حزب سياسي به على مر التاريخ.

وأضاف "النحاس" أن حزب الوفد هو الذي أسس للدولة المدنية العصرية وهو الذي قام بوضع قانون لمجانية التعليم وقانون الزراعة وتمصير جميع البنوك والشركات والمصانع الكبرى وهو الذي أسس لأقوى اقتصاد عالمي ووصل الاحتياطي من الذهب اعلي معدلاته وهو الذي أسس للديمقراطية بدستور 1923 وهو الذي وضع مفهوم الوحدة الوطنية وكان سبب رئيسيا في تحرير المرأة ونهج العالم نهجه بعد ذلك.

وتابع نائب رئيس الحزب قائلا: "المصريين استلهموا من أفكار سعد باشا زغلول وقاموا بعمل حملة "تمرد" لجمع توقيعات المواطنين كما حدث في ثورة 1919، بعد أن تأكدوا أن الهوية المصرية ستتغير وأن الدولة المصرية تخطف وثار الشعب في ثورة 30 يونيو من أجل استرداد الدولة المصرية والحفاظ على هويتها، لذلك ولأكثر من ذلك يجب على شباب الوفد أن يفخر أنه جزء من هذا الكيان الكبير".

وقال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الشباب هم الثورة الحقيقية لأي دولة، مشيرا إلى أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة يولي الشباب اهتمام كبير.

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وأضاف "نور" أن الشباب يحرص على الانضمام إلى حزب الوفد؛ لأنه حزب عريق صاحب تاريخ وطني مشرف، قائلا: "أنا وفدي أبًا عن جد، وعندما دخلت الحزب عرفت سبب عشق أبي وجدي بهذا الكيان الكبير".

وأوضح عضو الهيئة العليا أن شباب الوفد واعي ومثقف يملك القدرة على تقديم الأفضل للوطن خاصة أن حزب الوفد من أهم واقوى الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية، لذلك يجب على الشباب أن يكونوا في تواجد دائما مع الجمهور لحل مشاكلهم ونقل صوتهم للمسئولين وعلى أتم الاستعداد في تقديم العون وحل أي مشكلة، قائلا: "ولست أنا وحدي ولكنا جميع قيادات الوفد ومؤسسات الوفد ستقدم للشباب العون حتى يتمكنوا من حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات مصر".

وأكد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، أن شباب الوفد قادر على تحمل المسئولية، قائلا: "وشاهدنا هذا اليوم وعلى هذه المنصة كان اجتماع للهيئة العليا أمس واليوم أرى شبابا قادرا على أن يكون عضو بالهيئة العليا لأعرق وأكبر الأحزاب المصرية في العالم".

وأضاف "قوطة" أن المستقبل يصنعه الشباب لذلك يجب على شباب الوفد أن يحرصوا على التدرج الطبيعي في المناصب الحزبية حتى يصل إلى أعلى المناصب فيها وهذا طموح مشروع ثم يطمح في المجالس النيابية ليكون ممثل للأمة، مشيرا إلى أن الشباب هم القادرين على تحقيق مصلحة الوطن.

وقال النائب الوفدي سعد بدير إن من أهم النقاط في الاجتماع هو تواصل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مع شباب الوفد في كل المحافظات وكذلك التواصل مع رؤساء الجان العام للحزب، من أجل حل كل مشاكل المواطنين عن طريق شباب الوفد.

وأضاف "بدير" أنه سيقوم بالتواصل مع الشباب من أجل حل مشاكل المواطنين، مشيرا إلي أنه سيقوم بتوصيل شباب الوفد بالوزراء والمحافظين والمسئولين من اجل دراسة شكاوي المواطنين والعمل على حلها حتى يكون هناك دور بارز لعضو الوفد في جميع المحافظات، في ظل حرص الدولة على حل مشكلات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وذكر جمال شحاتة، أمين صندوق مساعد بالوفد، أن سر نجاح واستمرار حزب الوفد حتى الآن هو تواصل الأجيال، مشيرًا إلى أن الوفد يتمتع بفكرة تواصل الأجيال وتقديم الخبرات للشباب وهذا سر نجاح وبقاء الوفد.

وأضاف "شحاتة" أن شباب حزب الوفد أصبحوا الآن أعضاء في الهيئة العليا وقيادات داخل الحزب وهذا بسبب تواصل الأجيال لذلك نحرص على أن نقدم جيل واعي قادرًا على تحمل المسئولية السياسية والاجتماعية خاصة أن شباب الوفد لديهم هذه المقدرة والوطنية والوعي السياسي الذي ميزهم عن غيرهم من الشباب.

وأكد راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة العامة للشباب، أن الاجتماع ناقش أهمية إعداد شباب الوفد لانتخابات المحليات والانتخابات النيابية بشكل عام.

وتابع "شامخ" أن اللجنة تنتظر تقديم خطة طويلة وقصيرة المدى على مستوى القري والمراكز والنجوع والمحافظات بنفس مستويات المحليات حتى يكون الحزب جاهز لطرحها في الانتخابات المقبلة.

واستمع قيادات الوفد خلال الاجتماع إلى حديث الشباب كل في دوره حول رؤيتهم المستقبلية وخطة عملهم في الفترة المقبلة والدفع بهم في انتخابات المجالس النيابية المقبلة.