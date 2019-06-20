أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يعد تقرير حول انتهاكات تركيا لملف حقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يعد تقرير حول انتهاكات تركيا لملف حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن إعداد تقرير عن أوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا، وتعكف لجنة حقوق الإنسان برئاسة الحقوقي سعيد عبد الحافظ تجهيزه.

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، أن التقرير عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان فى ضوء التقارير التى اصدرتها المؤسسات المعنية بالامم المتحدة ومن واقع التقارير المقررين الخواص.

وقال عبد الحافظ، إن التقرير يؤكد ويبرز تردي أوضاع حقوق الإنسان بتركيا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة وتعرض الحق فى الحياة والحق فى حرية الرأي والتعبير وتردي الأوضاع داخل السجون التركية، مُضيفا أن التقرير الذى يعُده الحزب يتناول الادلة الكاملة عن إنتهاك تركيا لسيادة بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا والعراق ويخلص التقرير إلي توضيح العلاقة بين الجماعات والمليشيات المسلحة ودولة تركيا وما قدمته من دعمًا لوجستيًا وإمدادها بالإسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية.

وتابع:" أن التقرير الجارٍ أعداده يطرح توصيات وعلى رأسها تقديم التقرير باعتباره شكوى للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض المنظمات المصرية ذات الصفة الإستشارية فى الأمم المتحدة، باعتبار ما تقوم به تركيا تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وإنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى".