أخبار مصر | برلماني يطالب بمحاسبة أردوغان لتدخله في شؤون مصر

استنكر النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط خلال محاكمته في قضية التخابر قائلًا: "تصريحات مرسلة لا أساس لها من الصحة وما هي إلا محض افتراء، ولا تصدر إلا عن حاقد أو سفيه أو مختل".

وأكد "أبو طالب" في بيان صحفي أصدره، أن مصر تخطو كل يوم خطوات نحو الأمام والمستقبل، وتسترد يومًا بعد يوم مكانتها إقليميًا ودوليًا، وعلى أرض ستكتب قريبًا نهاية العناصر الإرهابية بعد أن قطعت شوطًا طويلًا في محاربتها واقتلاعها من جذورها، وهو أمر بالتأكيد لا يروق للرئيس التركي الراعي الأول للعناصر الإرهابية".

وشدد أن مصر قيادةً وشعبًا تكن كل التقدير للشعب التركي الشقيق، وخلافنا مع النظام الحاكم، الذي ترك مشاكله الداخلية، وتفرغ للهجوم على مصر، والتدخل في شئونها الداخلية، وتنكيل الاتهامات لها".

وطالب بضرورة تحرك مؤسسات الدولة المصرية ومحاسبة أردوغان على تدخله السافر في شئون مصر، ودعمه للعناصر الإرهابية بالمال والسلاح، زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، لافتًا إلى أن ما يقوم به أردوغان تشكل في نظر القانون جرائم دولية.