أخبار مصر | أمين الشباب بـ "الحرية": شباب الحزب سيقوموا بإنشاء نقاط تمركز حول ملاعب بطولة إفريقيا لمساعدة ضيوف مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الشباب بـ "الحرية": شباب الحزب سيقوموا بإنشاء نقاط تمركز حول ملاعب بطولة إفريقيا لمساعدة ضيوف مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهنى، أمين الشباب بحزب الحرية المصري، إن أمانة شباب بالحزب على أتم الاستعداد للمشاركة بقوة في فاعليات كأس الأمم الإفريقية من خلال تجهيز فرق عمل تطوعية من الشباب داخل نطاق المحافظات التي يوجد بها مجموعات للفرق المشاركة في هذا الحدث.

وأضاف مهنى، أن هؤلاء الشباب سيقوموا بإنشاء العديد من نقاط التمركز حول ملاعب البطولة لتوجيه الأشقاء الضيوف وجماهير الفرق المشاركة نحو بوابات دخول الملاعب وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات لهم مع عمل سي دي تعريفي لأهم المناطق السياحية والتاريخية والأثرية في هذه المحافظات وتوزيعها علي جماهير الفرق المشاركة وتشجيعها لزيارة هذه الأماكن تشجيعًا للسياحة المصري، وتابع:"ستقيم أمانات المحافظات بالحزب شاشات عرض في الميادين العامة بها لعرض مباريات البطولة من خلالها".