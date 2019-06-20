مصر | ننشر تحقيقات النيابة في واقعة قيام متسولة بسرقة 150 ألف جنيه بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحقيقات النيابة في واقعة قيام متسولة بسرقة 150 ألف جنيه بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة السيدة زينب، تقرير الأدلة الجنائية لتفريغ كاميرات محل للحلويات والياميش، فى واقعة سرقة 150 ألف جنيه من داخله على يد متسولة بدائرة القسم.

أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة أنها قامت بمغافلة حارسس المحل فى 12 ليلا وبعد غلقه، وقامت على الفور بالتسلل لداخله منأجل السرقة، وأضافت المتهمة أنها أستخدمت سلاح أبيض " سكين، وقامت بكسر الأدراج الخاصة بالأموال داخل المحل وسرقت 150 ألف جنيه.

وتبين من تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة المتهمة اثناء دخولها وخروجها من المكان وعلى اثر ذلك تم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة رقم 5267 لسنة 2019 جنح السيدة زينب، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.