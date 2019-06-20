شكرا لقرائتكم خبر عن منى مينا: سأعمل على زيادة بدل العدوى وحماية المستشفيات من الاعتداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت النقابة العامة للأطباء باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ابتداءً من اليوم الخميس، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.

وأكدت اللجنة الانتخابية استمرارها في تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، خلال هذه المدة، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ويسمح للراغبين في الترشح على المقاعد الانتخابية المتنوعة سواء في الفرعيات أو النقابة العامة.

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وأعلنت الدكتورة منى مينا، عضو المجلس الحالي، نيتها الترشح على منصب نقيب الأطباء، مؤكدة أنها ستعمل مع الأعضاء المنتخبين على حل كل المشاكل التي تواجه أبناء النقابة، في جميع المجالات.

وأضافت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لدي برنامج عمل للنقابة بناءً على السنوات التي قضيتها في مجلس النقابة، إذ سنعمل على القضايا المتعلقة بالمهنة التي أحرزنا تقدمًا في عدد منها، وعلى رأسها حماية المستشفيات من الاعتداءات المتكررة، بالعمل على إصدار تشريع يشدد العقوبة، وتوفير عناصر أمن بصفة دائمة داخل المستشفيات، كما سنعمل على صون كرامة الطبيب ومنع الاعتداء عليهم».

وتابعت: «من أهم الأمور التي سنعمل عليها مسألة الأجور وسنعمل على إقرار أجور عادلة للأطباء، وزيادة بدل العدوى، وإقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يحدد كيفية محاسبة الأطباء في قضايا الأخطاء المهنية، وحماية المهنة من الدخلاء».