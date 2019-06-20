شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 600 تي شيرت منتخب مصر على مراكز شباب المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة في المنيا، إنه تم توزيع 600 تي شيرت لفريق منتخب مصر على أعضاء مراكز الشباب من العدوة شمالًا حتى ديرمواس جنوبًا، في إطار التعاون مع بنك الكساء المصري -معا لتوفير الكساء (فرحتهم مسؤوليتنا).
وأضاف عكاشة: «تم تنظيم لقاء بمقر المديرية بحضور مسؤولين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وبالتعاون مع بنك الكساء المصري (معا لتوفير الكساء)».
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