شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية يزور مصنع سامسونج والكلية التكنولوجية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، الخميس، يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر المحافظة.

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وأكد المحافظ عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والعلمية والبحثية، موضحًا أن كوريا الجنوبية حققت طفرة تعليمية هائلة، مضيفًا أهمية التعاون بين البلدين في مجال تطوير الأنظمة التعليمية وتبادل العلوم والتكنولوجيا.

وقال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية، إننى قمت بزيارة لمصنع سامسونج بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى بالواسطى، والتقيت بشون كى كوان، رئيس مجلس إدارة سامسونج بمصر، واستمعت إلى شرح كامل بالفيديو عن المصنع وتاريخ إنشائه، والخطط المستقبلية، وتابع: «شاهدت خطوط الإنتاج وتفقدتها والتقيت العاملين وإن المصنع يضم 1600 عامل من محافظات بنى سويف والفيوم والجيزة، وإننى طلبت من رئيس شركة سامسونج مزيدًا من الجهود لإنتاج مزيد من التليفزيونات لاستمرار مسيرتهم في المساهمة بالاقتصاد المصرى مع الحرص على جودة المنتج».

وقام المحافظ وسفير كوريا بزيارة الكلية التكنولوجية المصرية الكورية في شرق النيل التي تم إنشاؤها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستمع السفير الكوري ومحافظ بنى سويف لشرح من العقيد تامر أبوبكر، ممثل الهيئة الهندسية، عن أنه تم الانتهاء من إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية وستدخل التنسيق العام المقبل وتم إنجازها خلال 6 أشهر والمقصود بالجامعات التكنولوجية أنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي تحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية. وتشجيع طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية بدلًا من التكدس في أقسام الانتساب بالكليات النظرية. وإتاحة مسار أمام طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وطلاب الثانوية العامة للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة عامين للحصول على الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا، وإتاحة استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهني والماجستير والدكتوراه في التكنولوجيا.