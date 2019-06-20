شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مزارعين على الزراعة البيئية دون مبيدات للخضروات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في قرية منهري التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وقف عدد من الفلاحين يتباهون بمحاصيلهم من الخضر في معرض أقيم لهم خصيصًا على هامش لقاء الزراعة البيئية والغذاء الآمن الصحي، الذي نظمه مكتب الخدمات الإنسانية «إيدام» التابع لمطرانية الكاثوليك بالمنيا.

قال عماد منير، مدير المشروع الزراعي، إن مشروع تحسين الأحوال المعيشية لأسر صغار الفلاحين، يعمل في 3 مجتمعات، هي قرى منهري والفقاعي وطنطاوي، مع 200 أسرة من صغار المزارعين، ويهدف إلى ازدياد فاعلية دور المؤسسات الزراعية الحكومية وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وازدياد قدرة الفلاحين على تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة وتحسن قدرات الكيانات المدنية الناشئة في أعمال المساءلة المجتمعية، وذلك لتحسين الأحوال المعيشية لفئة أسر صغار الفلاحين، بدأ المشروع العام الماضي 2018 ويستمر حتى نهاية 2020 .

أما داليا يسري، المنسق الميداني للمشروع، فأكدت أننا نؤهل المزارعين وندربهم على الزراعة البيئية الآمنة، وهي الزراعة القريبة من الزراعة «الأورجانيك»، حيث لا تستخدم الزراعة البيئية المبيدات الكيماوية، ولكنها تستخدم الأسمدة بنسبة 10 % فقط، وفيها يستخدم الفلاح بدائل المبيدات لمعالجة الآفات بأرضه.

وتابعت المنسق الميداني للمشروع، أنهم لا يتركن السيدات في تلك الأسر ولكنهم يساعدوهن على إنتاج الجبن والمنفحة وتحصين الطيور والأعلاف بشكل أفضل من الطرق البدائية التي تعرفها السيدة الريفية.

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وقال الدكتور ياسر مصطفى، أستاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة المنيا، استشاري مشروع الزراعات البيئية الآمنة، أعتبر هذا المشروع مشروعًا قوميًا وإن كان يتم على نطاق ضيق، بجانب أنه مفيد للفلاح، حيث إنه موفر للتكاليف أثناء الزراعة على عكس ما يظن كثير من المزارعين أن الزراعة دون مبيدات تجلب خسارة للمحصول، وأن المبيدات تكثر من المحصول، وهذا ما أثبتناه للفلاحين عمليا في هذا المشروع في الثلاث قرى، حيث تكلفة أقل ومحصول أكبر.

وكشف أستاذ الخضر بزراعة المنيا، أنهم يستخدمون محاليل الكافور والشطة والصفصاف وما شابه كمبيدات تقضي على آفات في التربة قبل الزراعة، وهذا بناء على أبحاث علمية أثبتت نجاحها 100% دون أي مبيدات، وتعتبر تلك المحاليل الطبيعية التي تستخدم كبدائل للمبيدات مكملًا غذائيًا للنبات وتزيد أيضا من كفاءة التربة، حيث أصلها نباتي.

وقال جمال يوسف ومينا بطرس، مزارعان، إنهما قاما بزراعة جزء من أرضهم الزراعية بطريقة الزراعة البيئية الآمنة، وكانوا متخوفين لئلا يثمر محصول ضعيف الإنتاجية، ولكنهما فرحوا جدا بالنتائج.

وأكد يوسف وبطرس أن فدان البطاطس أعطى من 10 إلى 12 طنًا، بمعنى قرابة الطن للقيراط الواحد، لكنه في العادي كان ينتج نصف تلك الإنتاجية، وبتكاليف أكبر على الفلاح، مؤكدين أن طعم الثمرة مختلف جدا وكل من ذاق البطاطس والخيار والفلفل والباذنجان، أجمعوا على أن الطعوم أجمل مما يباع بالأسواق، لأن تلك المحاصيل زرعت دون مبيدات.

وقال جمال يوسف: «وأنا ببيع محصولي كنت حاطط رجل على رجل لأني عارف إن اللي عندي مش عند غيري وإنه مش مضر»، مؤكدا أنه «حتى بعد انتهاء مشروع الزراعات البيئية الآمنة سأقوم بزراعة كل مساحة أرضي دون مبيدات».