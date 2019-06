شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي ودرية شرف الدين في لجنة تحكيم مشروعات إعلام الجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت، الخميس، فعاليات مهرجان مناقشة مشروعات تخرج كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر بمشاركة كوكبة من الفنانين والأكاديميين والمهنيين والنقاد السينمائيين، للمشاركة في تقييم مشروعات طلبة السنة النهائية لقسمي الإذاعة والتليفزيون والسينما.

وتضم اللجنة الفنانة ليلى علوي، ودرية شرف الدين، الناقدة السينمائية، وزيرة الإعلام السابقة، ود. غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج الشاب محمد حمدي أبوالعينين، ود. هبة السمري، عميد كلية إعلام جامعة القاهرة.

وتشرف د. نجلاء العمري، أستاذة الإعلام بالجامعة البريطانية، على مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى د. عزة محيي الدين، ود. ياسمين بكير.

وينضم للجنة التحكيم بالإضافة إلى العمري، كل من الدكتور حمدي السيد، أستاذ الإعلام، والدكتورة هبة السمري، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتتميز مشروعات قسم الإذاعة والتليفزيون بمناقشة العديد من القضايا المجتمعية كالإدمان، والأطفال بلا مأوى، وكبار السن، وعمالة الأطفال لكن بمنظور جديد.

وتضم المشروعات 9 أفلام وثائقية، هي: ( The Hooted Treasure، My Hands Can See You، Forget Me Not، Playing with Poison، It Could be You ،ومجرد خط، وسر الخلطة، الرحالة، وانتكاسة، ).

فيما يرأس لجنة تحكيم مشروعات قسم السينما دكتور سمير سيف، رئيس قسم الدراسات السينمائية بالكلية، بالإضافة إلى شرف الدين، وجبارة، وأبوالعنيين، ودكتور سمير فرج، مدير التصوير السينمائي، ودكتور علي شوقي، ودكتور فاطمة حمدي، أستاذ التصوير بإعلام الجامعة البريطانية.

وتضم مشروعات تخرج قسم السينما 8 أفلام درامية، بالإضافة إلى فيلمي خيال علمي، وهي: (زين، فصلة، التجربة، بينح يانج، زنزانة 77، انتحاري، اشتياق، وصبانا).

وصرح الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام، أن مشروعات تخرج هذا العام تم تنفيذها تحت إشراف أكاديميين ومهنيين متخصصين لضمان نجاح وجودة المشروعات التي ستفيد الطلاب بعد مرحلة التخرج للالتحاق بفرص عمل مميزة.

وأوضح شومان أن الكلية حددت جوائز تقديرية للمشروعات المميزة، وعلى أن يتم تنظيم حفل خاص لتكريم الطلاب الفائزين المشروعات الثلاثة الأولى في كل قسم.

يذكر أن مشروعات تخرج قسم علاقات عامة وإعلان تمت مناقشتها يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة الفنان ماجد المصري الذي مثّل حملة دعائية لمشروع تخرج «بكرة ليهم» من تنفيذ طلاب السنة الرابعة لتدعيم مستشفى أبوالريش للأطفال.