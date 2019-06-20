شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسمى «رياض أطفال الإسكندرية» إلى كلية التربية للطفولة المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور علاء رمضان، خلال انعقاده، الخميس، إنشاء مركز بالجامعة لأول مرة لرصد الشائعات وكشف الحقائق والرد عليها بشكل كامل، والتفاعل مع المواطنين والرد على شكواهم ومقترحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة لتوضيح الحقائق للرأى العام والمجتمع الجامعي في أسرع وقت.

كما وافق المجلس على إنشاء وحدة خاصة تابعة للقطاع باسم «وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية» تكون مهمتها الأساسية رصد المشكلات التي تعانى منها محافظة الإسكندرية ووضع الخطط والمقترحات اللازمة لحلها.

ووافق المجلس على البدء في تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بمبنى إدارة الجامعة بالشاطبى، في إطار تحول الجامعة إلى جامعة خضراء مستدامة.

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وأحيط المجلس علمًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، وناقش المجلس مقترح مبادرة (إسكندرية بلا إدمان) بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى للحد من انتشار الظاهرة وتقديم الدعم الطبى والتوعوى اللازم للمتعاطين، ووضع الخطة الزمنية حتى نهاية العام الحالى وآلية مشاركة الكليات فيها.

كما اعتمد المجلس التوصيات النهائية للملتقى البيئى التاسع حول بحيرة مريوط وكيفية تنفيذها، ووافق المجلس على عدد من المشروعات البيئية والبحثية ومنها: مشروع البحث المقدم من الدكتورة عزة شحاتة، الأستاذ بكلية العلوم، بعنوان «تطوير معمل وحدة الميكروسكوب الإلكترونى والممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم ضمن مشروعات الاعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم العالى.

ومشروع البحث المقدم من الدكتورة بسنت عبدالمعز، الأستاذ بكلية الطب، بعنوان «نهج جديد للكشف عن دلالات حيوية جديدة في سرطان الثدى» باستخدام الأنماط النسيجية المصورة بالمطياف الكتلى القائم على الامتزاز والتأين الليزرى، ومشروع البحث المقدم من الدكتور السيد أبوالمجد، الأستاذ بكلية الصيدلة، حول التوظيف الجزيئى للكاربابينم المعزولة من المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة ألاء أبوالفتوح، الأستاذ بكلية الصيدلة، حول دراسات عن أنماط ومقاومة المكور العنقودى الذهبى للموكسيفوكساسين في مستشفيات الإسكندرية.

واعتمد مشروع البحث المقدم من الدكتورة إيناس مجدى عمر، المدرس بكلية طب الأسنان، ومشروع البحث المقدم من الدكتور ممدوح الجعفرى، الأستاذ بكلية التربية للطفولة المبكرة، حول دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى SDEES.

واستعرض المجلس عددًا من التقارير الخاصة بعقد ندوات بكلية التربية ندوة حول (الغذاء داء أم دواء)، التقرير الخاص بمبادرة الثلاسيميا «لأنهم تزوجوا ولم يعرفوا»، وتقرير عن الملتقى التوظيفى السنوى لكلية الزراعة سابا باشا وكذلك يوم الطفل السعيد (يوم اليتيم)، واحتفالية كلية التربية للطفولة المبكرة باليوم العالمى للكتاب، وإقامة الندوة التثقيفية الخامسة عشرة للقوات المسلحة، احتفالية يوم اليتيم، ندوة الوعى بالمشاركات بالتعديلات الدستورية، وعدد من الأنشطة الطلابية بالكلية.