"التعليم" تعتمد نتيجة دبلومات الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: اعتمدت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتيجة امتحان دبلومات الخط العربي والتخصص ‏والخط والتذهيب للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 50%. وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، في بيان، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء ‏الامتحان بلغ 5 آلاف و21 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب ‏الناجحين 2524 طالب/طالبة بنسبة 50.26%. يذكر أن امتحان الخط العربي للدور الثاني يُعقد خلال الفترة ‏من 27/7/2019 إلي 8/8/2019.

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