منتخب "الأفيال" يصل القاهرة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، منتخب كوت ديفوار "الأفيال"، الذي وصل للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تنطلق غدًا الجمعة.
كان في استقبال منتخب "الأفيال"، في صالة (4)، المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وإيزوا تيموتيه السفير الإيڨوارى في مصر، وقيادات شركة الميناء.
وأنهى فريق من العلاقات العامة إجراءات وصول المنتخب، وسلمهم المهندس "فوزي" درع تكريم باسم وزارة الطيران المدني.
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