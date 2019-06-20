منى مينا تعلن الترشح على مقعد نقيب الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، ترشحها على مقعد نقيب الأطباء، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة المقرر إجراءها أكتوبر المقبل.

وقالت منى مينا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" اليوم الخميس: "‏أنوي الترشح اليوم لمقعد نقيب الأطباء.. يا رب يكون للخير والصالح العام".

كانت نقابة الأطباء، أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، اليوم الخميس، ولمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على المقاعد النقابية، يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل عامين، وفقا للمادة 44 من قانون النقابة، وتنص المادة 53 على انه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين، بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين في الانتخابات في نفس العام.