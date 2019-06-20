الإمام الأكبر: الأزهر حريص على التواصل مع المؤسسات الدينية لتحقيق السلام العالمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، وفدًا من أساقفة الكنيسة العالمية بألمانيا، برئاسة الأسقف المساع أودو بنتز، رئيس مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط، وبحضور الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة، خلال زيارتهم للقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن تعاليم الإسلام الحقيقية تدعو إلى صنع سلام حقيقي وأخوة إنسانية بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة.

من جانبه، أعرب وفد الأساقفة الألمان عن تقديره لرؤية شيخ الأزهر للسلام والتواصل والتعايش بين الأديان والحضارات المختلفة، مؤكدًا حاجة ألمانيا لمناهج الأزهر وخطاباته المعتدلة، باعتباره أبرز المؤسسات الإسلامية المعتدلة في العالم.