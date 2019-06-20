"كشفته كاميرات المراقبة".. حبس خفير خصوصي لاتهامه بسرقة فيلا سفير سابق: "كنت عايز اتجوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر برئاسة المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، اليوم الخميس، بحبس خفير خصوصي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بسرقة 560 ألف جنيه من فيلا سفير سابق بالشيخ زايد.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن سفير مصر سابق بإحدى الدول العربية، قدم منذ عدة أشهر للإقامة بفيلا بمدينة الشيخ زايد، واستعان بشاب من محافظة المنيا في منتصف الثلاثينيات من عمره للعمل كخفير خصوصي.

وأكملت التحقيقات أن مالك الفيلا اكتشف باختفاء مبلغ 560 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم، وهروب خفير الفيلا، فقدم بلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد للوقوف على ملابسات الواقعة.

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شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والتأكد من علاقة الخفير الهارب بالجريمة، نجحت تحريات العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وكشفت التحريات استيلاء الخفير على المبلغ المالي من خلال مراجعة كاميرات المراقبة والتحري عن خطوط سيره والمشاهدات الأخيرة له؛ حيث تبين اختفائه من الفيلا في وقت معاصر لاكتشاف السرقة، وأنه استغل غياب السفير، وأسرته وتسلل داخلها واستولى على ما بالغرفة من أموال.

عدة مأموريات تحركت من قسم شرطة الشيخ زايد أول إلى مقري إقامة المتهم أحدهما بمحافظة المنيا، والآخر بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، انتهت بسقوط المتهم بمحافظة المنيا وألقى القبض عليه.

أمام النيابة العامة اعترف المتهم باستيلائه على حقيبة الأموال من الفيلا وهرب بها، قائلا: "اتزنقت في تجهيز شقتي.. كنت عايز اتجوز".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بشراء سيارة ماركة "أفيو" حديثة وشقة بمحافظة المنيا، وبعض الأجهزة الكهربائية لتجهيز الشقة، للزواج فيها.