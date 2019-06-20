نشرة الحوادث المسائية.. تأمين أمم أفريقيا وسرقة "عجوز كرداسة ومشغولات فيفي عبده"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"هات اللي معاك".. عاطلان كرداسة طعنا جارهما أمام المارة طمعا في 900 جنيه

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة عجوز بالإكراه؛ حيث قاما بطعنه والاستيلاء على أمواله وسط الشارع بمنطقة كرداسة.

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"شجع وافرح بكل ثقة".. أخر استعدادات الداخلية لتأمين أمم أفريقيا (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أخر استعداداتها لتأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، على أستاد القاهرة في مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزمبابوي.

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النيابة تحقق في سرقة مشغولات ذهبية من شقة فيفي عبده.. وتأمر بضبط خادمتها

تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة الفنانة فيفي عبده من شقتها بمصر القديمة.

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"باور بانك وشاحن".. الداخلية تنشر قائمة المحظورات لمشجعي مصر وزيمبابوي

كشفت وزاره الداخلية خطتها لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر وزيمبابوي" يوم الجمعة المقبلة بإستاد القاهرة الدولي.

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تجديد حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

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تأجيل تظلم 9 حقوقيين على منعهم من السفر بقضية "التمويل الأجنبي" لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم الخميس، تأجيل نظر تظلم 9 حقوقيين على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

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