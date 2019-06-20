"هات اللي معاك".. عاطلان كرداسة طعنا جارهما أمام المارة طمعا في 900 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة عجوز بالإكراه؛ حيث قاما بطعنه والاستيلاء على أمواله وسط الشارع بمنطقة كرداسة.

تحقيقات النيابة برئاسة المستشار إسلام شاكر، كشفت أنه أثناء عودة "م. م."، (سائق، 64 سنة)، إلى منزله قادما من عمله شاهده جاريه "أبناء عمومة" أثناء شراء بعض احتياجات المنزل وامتلاكه لمبلغ مالي فقررا سرقته طمعا في أمواله.

وأضافت التحقيقات أن المتهمان استوقفا المجني عليه في الشارع بالقرب من منزله، وهدداه بسكين كان بحوزتهما لإخراج حافظة نقوده ومتعلقاته إلا أنه رفض وقاومهما ما دفع أحدهما لتسديد طعنة له اخترقت صدره واستوليا على 900 جنيه كانت بحوزته، وفرا هاربين.

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أكملت التحقيقات أن نجل المجني عليه خرج من المنزل على استغاث والده، فاستعان بالمارة ممن شاهدوا الواقعة ونقله إلى المستشفى، وتم تقديم العلاج له.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه، والذي أدلي بهوية الجانيان، وتبين انهما عاطلين (25 سنة، و42 سنة) أبناء عمومة من جيرانه، وأنهما طلبا منه تسليمهما متعلقاته ونقوده "هات اللي معاك" إلا أنه رفض فطعناه، وفرا هاربين.

على الفور أمرت النيابة بذبط وإحضار المتهمين، وألقت مباحث كرداسة القبض عليهما، وبإحالتهما إلى النيابة العامة أنكرا ارتكابهما الجريمة، فوجهت لهما النيابة تهمتي السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.