"شجع وافرح بكل ثقة".. آخر استعدادات الداخلية لتأمين أمم أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن آخر استعداداتها لتأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة في مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وظهر عبر الفيديو، المنشور اليوم الخميس، عدد من ضباط وضابطات الشرطة يوجهون رسائل للجمهور: "شجع وافرح بكل ثقة"، "هدفنا تسهيل الإجراءات لضيوف كأس الأمم الأفريقية"، "وعيك والتزامك سر نجاح البطولة"، "دورك في نجاح البطولة ما يقلش عن دور حد فينا"، "التاريخ مكتوب هنا.. الآثار بتجسد حضارة ساحرة".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بيان لها اليوم، أنه تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة 6.30 مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.